Маленькая дочь Игоря Николаева шедеврально изобразила отца: "Выпьем за любовь"

Дочь певца и композитора Игоря Николаева Вероника подарила отцу его портрет, который нарисовала сама.
Восьмилетняя дочь Игоря Николаева порадовала отца собственноручно нарисованным портретом.
Николаев опубликовал шедевр своей маленькой наследницы в Инстаграм*. Характерной чертой портрета является то, что певец произносит на нём свой главный тост: "Выпьем за любовь"
"Приехал с гастролей — и снова сюрприз: мои новые портреты работы юной художницы Вероники! И как она умеет в свои 8 лет запоминать и воспроизводить черты лица и передавать настроение человека? У меня так точно не получится!" — написал артист под рисунком дочери.
Ранее семилетняя дочь Курбана Омарова пошутила над отцом, который собрался жениться на 23-летней возлюбленной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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