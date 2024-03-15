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Маленькая дочь Игоря Николаева шедеврально изобразила отца: "Выпьем за любовь"

Восьмилетняя дочь Игоря Николаева нарисовала портрет отца

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Шоу-бизнес

Дочь певца и композитора Игоря Николаева Вероника подарила отцу его портрет, который нарисовала сама.

Восьмилетняя дочь Игоря Николаева нарисовала портрет отца
Фото: Инстаграм Игоря Николаева

Восьмилетняя дочь Игоря Николаева порадовала отца собственноручно нарисованным портретом.

Николаев опубликовал шедевр своей маленькой наследницы в Инстаграм*. Характерной чертой портрета является то, что певец произносит на нём свой главный тост: "Выпьем за любовь"

"Приехал с гастролей — и снова сюрприз: мои новые портреты работы юной художницы Вероники! И как она умеет в свои 8 лет запоминать и воспроизводить черты лица и передавать настроение человека? У меня так точно не получится!" — написал артист под рисунком дочери.

Ранее семилетняя дочь Курбана Омарова пошутила над отцом, который собрался жениться на 23-летней возлюбленной.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Игорь Николаев "Выпьем за любовь" // Юбилейный концерт Игоря Николаева в Crocus City Hall
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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