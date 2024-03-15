Маленькая дочь Игоря Николаева шедеврально изобразила отца: "Выпьем за любовь"

Восьмилетняя дочь Игоря Николаева нарисовала портрет отца

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певца и композитора Игоря Николаева Вероника подарила отцу его портрет, который нарисовала сама.

Фото: Инстаграм Игоря Николаева

Восьмилетняя дочь Игоря Николаева порадовала отца собственноручно нарисованным портретом.

Николаев опубликовал шедевр своей маленькой наследницы в Инстаграм*. Характерной чертой портрета является то, что певец произносит на нём свой главный тост: "Выпьем за любовь"

"Приехал с гастролей — и снова сюрприз: мои новые портреты работы юной художницы Вероники! И как она умеет в свои 8 лет запоминать и воспроизводить черты лица и передавать настроение человека? У меня так точно не получится!" — написал артист под рисунком дочери.

Ранее семилетняя дочь Курбана Омарова пошутила над отцом, который собрался жениться на 23-летней возлюбленной.

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