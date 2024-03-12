Семилетняя дочь Бородиной пошутила над собирающимся жениться отцом Курбаном Омаровым

Наследница телеведущей Ксении Бородиной Тея объяснила отцу, Курбану Омарову, что именно ему можно уже покупать в магазине.
7-летняя дочь Бородиной отправилась с отцом, Курбаном Омаровым, в магазин. Там девочка нашла кое-что подходящее для 43-летнего родителя.
Тея взяла с полки круглый аналог киндера-сюрприза с надписью 40+ и обратилась к отцу.
"Пап, смотри, игрушка 40+. Тебе уже можно", — сказала девочка на полном серьёзе.
Ранее сообщалось, что Курабан Омаров со своей 23-летней возлюбленной Валерией подали заявление в ЗАГС.
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