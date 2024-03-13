Выяснилось, почему звезды игнорируют публикации Аллы Пугачевой в соцсетях

Иосиф Пригожин объяснил отсутствие лайков от звезд под постами Аллы Пугачевой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с "МК" объяснил, почему не поставил лайк под последней публикацией Аллы Пугачевой, в которой она в резкой форме обращается к коллеге Стасу Михайлову.

Фото: wikimedia.org by Yv3010 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Пригожин заявил, что даже не подписан на Пугачеву в соцсетях, а видеоролик увидел уже в средствах массовой информации.

Продюсер уверен, что с точки зрения пиара, Алла Пугачева скорее всего поступила правильно, но все понимают, что она не права, а Михайлов лишь выразил свою точку зрения.

"Все понимают, что Алла не права. Мнения коллег по цеху разделились. Одни (их большинство) выбрали свою страну со всеми ее плюсами и минусами. А другие (их меньшинство) просто предали страну", — поделился мнением он.

В заключение Пригожин отметил, что не понимает позиции Пугачевой и считает ее поведение в настоящее время "смешным".

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