"Плотный мужчина и два ребенка": стало известно будущее Ольги Бузовой

Ольге Бузовой рассказали о двух детях, "идущих по судьбе"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участники популярного мистического шоу "Экстрасенсы. Реванш" стали гостями другой передачи на ТНТ "Это нормально?!", ведущей которого является певица Ольга Бузова. Мистик звука Юлий Котов рассказал телеведущей, что видит в ее судьбе.

Фото: youtube.com by канал ТНТ is licensed under public domain

Ольга Бузова при прозвучавшем вопросе "Нормально ли не вступать в интимные отношения?" призналась, что не может заниматься любовью без чувств, поэтому уже долгое время в ее жизни отсутствует интимная составляющая.

Юлий Котов заявил, что именно благодаря своей аскезе она и стала такой популярной.

"Будет мужчина плотного телосложения, очень интересный, а также по судьбе идут два ребенка. Вот эта позиция ваша, где вы сейчас на пьедестале, дана вам за прошлые жизни, потому что вы всю жизнь сильно предавались аскезам, отказывались от всего. И вы даже сказали, что готовы уйти от семейных отношений, ради того, чтобы вас знали. Это плата за востребованность", — заявил медиум.

Зрители обратили внимание, что звезда загадочно улыбнулась на словах "плотного телосложения", так как уже некоторое время интригует поклонников изменениями в личной жизни.

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