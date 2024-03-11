Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Виталий Бородин, глава ФПБК, заявил в своем Telegram-канале, что именно его действия привели к исключению Кристины Орбакайте из списка участников праздничного концерта в Кремле.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов. По его словам, организаторы концерта убрали Орбакайте из программы из-за протестов против нее.
"Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте", — написал Бородин.
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