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Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле

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Шоу-бизнес

Виталий Бородин, глава ФПБК, заявил в своем Telegram-канале, что именно его действия привели к исключению Кристины Орбакайте из списка участников праздничного концерта в Кремле.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов. По его словам, организаторы концерта убрали Орбакайте из программы из-за протестов против нее.

"Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте", — написал Бородин.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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