Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми

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Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Гаспарян считает, что заявления Примадонны разберут на цитаты, которые станут крылатыми и войдут в российскую историю.

"Пройдут года, а то и века. Кто такой Стасик, все забудут. А фраза 2024 года XXI века "… ты, Стасик" останется в русской словесности вечным афоризмом", — написал Гаспарян в социальных сетях.

Критик убеждён, что слова Пугачёвой будут цитировать в одном ряду с Пушкиным и Владимиром Маяковским.

Ранее Максим Галкин* вступил в полемику с женой Стаса Михайлова Инной.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.