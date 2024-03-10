Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.
Гаспарян считает, что заявления Примадонны разберут на цитаты, которые станут крылатыми и войдут в российскую историю.
"Пройдут года, а то и века. Кто такой Стасик, все забудут. А фраза 2024 года XXI века "… ты, Стасик" останется в русской словесности вечным афоризмом", — написал Гаспарян в социальных сетях.
Критик убеждён, что слова Пугачёвой будут цитировать в одном ряду с Пушкиным и Владимиром Маяковским.
Ранее Максим Галкин* вступил в полемику с женой Стаса Михайлова Инной.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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