Максим Галкин* объяснил жене Стаса Михайлова, что Алла Пугачёва - свободный человек.
Максим Галкин* заступился за Аллу Пугачёву, с которой вступила в полемику жена Стаса Михайлова Инна.
"Инна, Вы ошиблись адресом. Может быть, Вашими речами управляет Станислав, а Станислав говорит только то, что согласовал с Вами. Но у нас не так. Алла — свободный человек", — написал юморист в комментариях под постом Инны Михайловой.
Галкин отметил, что Пугачёва назвала Стаса Михайлова нецензурным словом на букву "м" после того, как он призвал уехавших артистов ползти назад в Россию на коленях.
Шоумен сказал, что может подробно ответить на заявление Михайлова, однако кроткое "м", по словам артиста, им понравится больше.
Ранее супруга Стаса Михайлова Инна обратилась к Галкину и попросила его не оказывать дурного влияния на Пугачёву.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.