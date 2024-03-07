Галкин* объяснил жене Стаса Михайлова, почему она не права: "Инна, Вы ошиблись адресом"

Галкин* вступил в дискуссию с женой Стаса Михайлова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* объяснил жене Стаса Михайлова, что Алла Пугачёва - свободный человек.

Фото: Инстаграм Галкина

Максим Галкин* заступился за Аллу Пугачёву, с которой вступила в полемику жена Стаса Михайлова Инна.

"Инна, Вы ошиблись адресом. Может быть, Вашими речами управляет Станислав, а Станислав говорит только то, что согласовал с Вами. Но у нас не так. Алла — свободный человек", — написал юморист в комментариях под постом Инны Михайловой.

Галкин отметил, что Пугачёва назвала Стаса Михайлова нецензурным словом на букву "м" после того, как он призвал уехавших артистов ползти назад в Россию на коленях.

Шоумен сказал, что может подробно ответить на заявление Михайлова, однако кроткое "м", по словам артиста, им понравится больше.

Ранее супруга Стаса Михайлова Инна обратилась к Галкину и попросила его не оказывать дурного влияния на Пугачёву.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом