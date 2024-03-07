Тайны успешного развода: уроки от Светланы Бондарчук, как сохранить гармонию после разрыва

Телеведущая Светлана Бондарчук поделилась своими мыслями о разводе и жизни после него.
Она подчеркнула, что развод не означает конца жизни, и стала примером того, что можно обрести счастье даже после разрыва отношений.
Она призвала сохранять брак ради себя и детей, чтобы вырастить счастливых детей, но также признала, что в некоторых случаях развод может быть лучшим решением для всех сторон.
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