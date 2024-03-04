Деньги взял верх: Боня сообщила о выходе из запрещенной соц сети, а потом выложила рекламный пост

Виктория Боня объявила о приостановке своего пребывания в запрещенной соцсети

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогер Виктория Боня поделилась с поклонниками негативными новостями, заявив о намерении временно приостановить своё пребывание в запрещенной социальной сети из-за возникших у неё сложностей, впав в апатию.

Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Однако, вскоре после этого объявления, она выложила рекламный пост о своей косметике, вызвав комментарии подписчиков о противоречии между заявленными причинами и рекламной деятельностью.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня похвасталась, что ночь с ней оценили в 1 млн рублей