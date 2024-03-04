Деньги взял верх: Боня сообщила о выходе из запрещенной соц сети, а потом выложила рекламный пост

Модель и блогер Виктория Боня поделилась с поклонниками негативными новостями, заявив о намерении временно приостановить своё пребывание в запрещенной социальной сети из-за возникших у неё сложностей, впав в апатию.
Однако, вскоре после этого объявления, она выложила рекламный пост о своей косметике, вызвав комментарии подписчиков о противоречии между заявленными причинами и рекламной деятельностью.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня похвасталась, что ночь с ней оценили в 1 млн рублей
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.