Деньги взял верх: Боня сообщила о выходе из запрещенной соц сети, а потом выложила рекламный пост

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Виктория Боня объявила о приостановке своего пребывания в запрещенной соцсети

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Шоу-бизнес

Модель и блогер Виктория Боня поделилась с поклонниками негативными новостями, заявив о намерении временно приостановить своё пребывание в запрещенной социальной сети из-за возникших у неё сложностей, впав в апатию.

Виктория Боня объявила о приостановке своего пребывания в запрещенной соцсети
Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Однако, вскоре после этого объявления, она выложила рекламный пост о своей косметике, вызвав комментарии подписчиков о противоречии между заявленными причинами и рекламной деятельностью.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня похвасталась, что ночь с ней оценили в 1 млн рублей

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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