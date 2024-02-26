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Виктория Боня рассказала, что ей предложили большие деньги за ночь любви: радоваться или горевать?

Виктория Боня похвасталась, что ночь с ней оценили в 1 млн рублей

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Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня рассказала, что ей поступило неприличное предложение, на которое она не знает, как реагировать.

Виктория Боня похвасталась, что ночь с ней оценили в 1 млн рублей
Фото: ВК-аккаунт Виктория Боня

44-летняя звезда "Дома-2" призналась, что мужчины уже не смотрят на неё с тем же вожделением как раньше.

Виктория Боня рассказала, что ей вчера поступило настойчивое предложение провести с ней ночь любви за 1 млн рублей.

"Я даже не знаю, радоваться мне или горевать. Я пока не могу определится", — сказала знаментость, кокетливо поправляя волосы.

Боня объяснила тем, кто оценил её в миллион рублей, что один сторис в её социальных сетях стоит 1,5 млн рублей.

"Как вы вообще мне могли такое предложить?" — выразила возмущение Боня.

Ранее Виктория Боня заявила, что певице Вере Брежневой предлагали деньги за эскорт-услуги.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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