Алиса Аршавина появилась на публике с восстановленным из собственных тканей носом

Алиса Аршавина вышла в свет после удачной пластики лица

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Аршавина показала своё обновлённое лицо после пластической операции по восстановлению носа.

Фото: Инстаграм Аршавиной

41-летняя Алиса Аршавина, которая ранее жаловалась на провалившийся в результате аутоиммунного заболевания нос, сумела вернуть себе недостающую часть тела. Ей помог хирург из Санкт-Петербурга Денис Агапов.

Появившаяся на публике Аршавина объяснила, что её нос состоит из её собственных тканей, взятых с других участков тела.

Ранее разгорелся скандал между футболистом Аршавиным, который бросил ради Алисы жену Юлию Брановскую с тремя детьми. Новый брак не продлился долго. Спортсмен развёзлся и добился выселения экс-супруги из дома, который по документам принадлежал его матери.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин продаёт особняк, из которого его мама со скандалом выселила тяжелобольную бывшую жену сына.