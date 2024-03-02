Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как стричь когти своей собаке?
Гид по главным нотам в парфюме, которые не только поднимают настроение, но и спасают от депрессии
Посольство РФ в Коломбо призвало россиян покинуть Шри-Ланку
Оптимальная температура двигателя: как правильно прогревать автомобиль перед движением
Live Science: обнаруженная в Израиле табличка с обращением к Яхве могла быть грузилом для рыболовных сетей
Лолита Милявская покинула Россию из-за отмены всех запланированных концертов
Как поддержать здоровье в пожилом возрасте: советы о питании и активности
Платежная карта для иностранных туристов заработает в России до конца 2024 года
Секретарь Совбеза Армении Григорян считает большим просчётом зависимость от РФ
Алиса Аршавина появилась на публике с восстановленным из собственных тканей носом

Алиса Аршавина вышла в свет после удачной пластики лица

0:58
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Аршавина показала своё обновлённое лицо после пластической операции по восстановлению носа.

Алиса Аршавина вышла в свет после удачной пластики лица
Фото: Инстаграм Аршавиной

41-летняя Алиса Аршавина, которая ранее жаловалась на провалившийся в результате аутоиммунного заболевания нос, сумела вернуть себе недостающую часть тела. Ей помог хирург из Санкт-Петербурга Денис Агапов.

Появившаяся на публике Аршавина объяснила, что её нос состоит из её собственных тканей, взятых с других участков тела.

Ранее разгорелся скандал между футболистом Аршавиным, который бросил ради Алисы жену Юлию Брановскую с тремя детьми. Новый брак не продлился долго. Спортсмен развёзлся и добился выселения экс-супруги из дома, который по документам принадлежал его матери.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин продаёт особняк, из которого его мама со скандалом выселила тяжелобольную бывшую жену сына.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Владимир Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят армию РФ
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами
Поднят флаг РФ в Новомихайловке, выживший боевик ССО рассказал о провале Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Последние материалы
Посольство РФ в Коломбо призвало россиян покинуть Шри-Ланку
Оптимальная температура двигателя: как правильно прогревать автомобиль перед движением
Live Science: обнаруженная в Израиле табличка с обращением к Яхве могла быть грузилом для рыболовных сетей
Лолита Милявская покинула Россию из-за отмены всех запланированных концертов
Алиса Аршавина вышла в свет после удачной пластики лица
Как поддержать здоровье в пожилом возрасте: советы о питании и активности
Платежная карта для иностранных туристов заработает в России до конца 2024 года
Секретарь Совбеза Армении Григорян считает большим просчётом зависимость от РФ
Слышали о чёрной малине? Советуем её посадить на своём участке
Желание побеждать против стримов: Solo сообщил о завершении карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников