Алиса Аршавина появилась на публике с восстановленным из собственных тканей носом

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Аршавина показала своё обновлённое лицо после пластической операции по восстановлению носа.
41-летняя Алиса Аршавина, которая ранее жаловалась на провалившийся в результате аутоиммунного заболевания нос, сумела вернуть себе недостающую часть тела. Ей помог хирург из Санкт-Петербурга Денис Агапов.
Появившаяся на публике Аршавина объяснила, что её нос состоит из её собственных тканей, взятых с других участков тела.
Ранее разгорелся скандал между футболистом Аршавиным, который бросил ради Алисы жену Юлию Брановскую с тремя детьми. Новый брак не продлился долго. Спортсмен развёзлся и добился выселения экс-супруги из дома, который по документам принадлежал его матери.
Ранее стало известно, что Андрей Аршавин продаёт особняк, из которого его мама со скандалом выселила тяжелобольную бывшую жену сына.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.