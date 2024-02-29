Актёр Станислав Садальский выссказался о старой примете, связанной с високосным годом

Актёр Станислав Садальский попрощался с зимой в дополнительный февральский день високосного года.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что с високосным годом связана давняя забытая примета.
"А когда-то високосный год считался счастливым… Всех с последним днём зимы!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём "Живом журнале".
Он привёл строчки из стихотворения Игоря Губермана, в котором поэт объясняет, что предпочёл бы умереть 30 февраля.
Ранее Садальского восхитил памятник актрисе Нонне Мордюковой в Ейске Краснодарского края.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.