Актёр Станислав Садальский выссказался о старой примете, связанной с високосным годом

Станислав Садальский поздравил россиян с последним днём зимы

Актёр Станислав Садальский попрощался с зимой в дополнительный февральский день високосного года.

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Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что с високосным годом связана давняя забытая примета.

"А когда-то високосный год считался счастливым… Всех с последним днём зимы!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём "Живом журнале".

Он привёл строчки из стихотворения Игоря Губермана, в котором поэт объясняет, что предпочёл бы умереть 30 февраля.

Ранее Садальского восхитил памятник актрисе Нонне Мордюковой в Ейске Краснодарского края.