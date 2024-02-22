Звезду "Дома-2" Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам колонии за нападение на девушку

Звезда "Дома-2" Александр Гобозов сел в тюрьму за жестокое избиение девушки

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Звезда "Дома-2" Александра Гобозова отправится в места лишения свободы на 1,5 года.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Адвокат звезды телестройки Магамед Исмаилов рассказала, что "Пятигорский городской суд вынес решение о признании Гобозова А. Р. виновным в избиении девушки.

По версии защиты, Александра Гобозова преследовали некие люди, которые требовали с него деньги. Шоумен решил разобраться с преследователями, однако в процессе потасовки под горячую руку попала девушка.

"Потерпевшая начала угрожать и пугать Гобозова, а он не сдержался и ударил её несколько раз. Когда она пыталась позвать на помощь своих сообщников, Гобозов выхватил телефон и уехал", — цитирует слова юриста "СтарХит".

Ранее Александр Гобозов подал в суд на бывшую жену Лиану Устиненко.