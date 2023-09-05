Звезда "ДОМа-2" Александр Гобозов подал в суд на бывшую жену Лиану Устиненко

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что по словам звезды "Дома-2" Александра Гобозова, он старается обеспечить своего сына и регулярно видится с ним, но его бывшей жене Алиане Устиненко что-то не нравится. Он упоминает, что причиной недовольства может быть новый избранник Алианы, Максим Меченков. Гобозов утверждает, что его сын рассказывал о том, как его выгоняют ночью и некорректно ведут себя при нем.

Фото: Личный аккаунт Александра Гобозова в Instagram

Ситуация начала усугубляться после появления у Гобозова новой любви — юриста по имени Светлана. Алиана вдруг запретила ему видеться с сыном и поменяла номер телефона ребенка. Гобозов говорит, что в Интернете появилось больше негатива и сарказма в его адрес, а его подписчики делились информацией о неадекватном поведении Максима по отношению к Роберту, включая случаи, когда он заставлял его есть мыло в качестве наказания.

Последней каплей для Гобозова стал ответ от Алианы, которая запланировала отдых в Армении и решила отправить сына в лагерь, отказав ему в возможности провести каникулы с ним. Она также заявила, что поскольку он не платит стабильные алименты, у него нет прав на сына. В результате Гобозов не мог найти своего сына и до сих пор не может с ним связаться. Все это вынудило экс-участника "Дома-2" обратиться в суд. Теперь он намерен добиваться по закону встреч с сыном.

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