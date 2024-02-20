Андрей Губин заступился за Пугачёву: "Это люди, которые сами не сильно талантливые"

Певец Андрей Губин считает несправедливыми нападки на Аллу Пугачёву со стороны коллег по сцене.
Певец и автор песен Андрей Губин заступился за певицу Аллу Пугачёву, которую другие артисты считают виновной в своих творческих неудачах.
Наталья Гулькина, Маша Распутина, Валентина Легкоступова, Лика Стар жаловались на то, что Примадонна "перекрыла им кислород".
Губин не верит в то, что Алла Борисовна пыталась кому-то разрушить карьеру.
"Это люди, которые сами не сильно талантливые. Что-то не получалось, потом говорили так про неё. Во-вторых, может, у них не было хороших композиций, поддержки, продюсирования. Почему бы не сделать себе промоушен потом за счёт её имени?" — цитирует слова Губина Woman.ru.
Ранее Максим Галкин* показал златокудрую Пугачёву в лучах солнца.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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