Максим Галкин* опубликовал фотопортрет Аллы Пугачёвой с телефоном в руках.
Шоумен разместил в Инстаграм** высокохудожесвенный снимок Примадонны. Но фото народная артистка СССР сидит в углу комнаты на кресле, сосредоточенно глядя в телефон. Златокудрая певица утопает в лучах солнца из окна.
"Звонок другу", — написал Галкин* под фото жены в день святого Валентина.
Поклонники Примадоны осыпали артистку комплиментами.
"Наша Аллочка, наша легенда! Передайте Алле Борисовне, что мы слушаем её песни, и на душе становится теплее";
"Солнечная девочка";
"Прекрасно выглядит. Здоровье и счастья", — писали фолловеры под постом юмориста.
Сетевые остряки стали делать предположения, какому именно другу звонит Пугачёва.
"Не надо ему звонить, он не в те двери входит", — гласит один из самых популярных комментариев под фото.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.