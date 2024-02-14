Галкин* показал поэтичное фото Пугачёвой в лучах солнца в день всех влюблённых

Максим Галкин* опубликовал фотопортрет Аллы Пугачёвой с телефоном в руках.

Шоумен разместил в Инстаграм** высокохудожесвенный снимок Примадонны. Но фото народная артистка СССР сидит в углу комнаты на кресле, сосредоточенно глядя в телефон. Златокудрая певица утопает в лучах солнца из окна.

"Звонок другу", — написал Галкин* под фото жены в день святого Валентина.

Поклонники Примадоны осыпали артистку комплиментами.

"Наша Аллочка, наша легенда! Передайте Алле Борисовне, что мы слушаем её песни, и на душе становится теплее";

"Солнечная девочка";

"Прекрасно выглядит. Здоровье и счастья", — писали фолловеры под постом юмориста.