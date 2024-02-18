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Инстасамка спела хит Кати Лель и нарвалась на критику: да я потратила кучу бабла

Инстасамка исполнила песню Кати Лель "Мой мармеладный"

0:41
Шоу-бизнес

Блогер Инстасамка переделала популярный хит Кати Лель "Мой мармеладный". В её исполнении это песня не про любовь, а про деньги.

Инстасамка исполнила песню Кати Лель "Мой мармеладный"
Фото: ВК-аккаунт Инстасамки

Инстасамка перепела хит Кати Лель "Мой мармеладный" при поддержке автора песни, продюсера Максима Фадеева.

"Я еду тартить кучу бабок, милый не скучай. Опять мне кажется, что кружится моя голова, да я потратила кучу бабла", — спела Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки).

Подписчики раскритиковали Зотееву за то, что она использует в своём творчестве чужие хиты. 

Ранее Катя Лель объяснила причину мировой популярности песни "Мой мармеладный".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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