В День святого Валентина Вера Брежнева дала советы всем, кто переживает разрыв с любимым человеком.
Вера Брежнева поделилась своим опытом восстановления после развода с продюсером Константином Меладзе.
Певица посоветовала переключить внимание с бывшего партнёра на себя и попытаться исполнить то, о чём всегда мечтала.
Звезда дала рекомендации и тем женщинам, которые не в силах отпустить разрушенные отношения, поэтому страдают.
"Отпустить. Признать, что оба в этом одинаково виноваты, принять. Прожить это достойно и идти дальше. Усвоить этот урок, сделать выводы, собрать себя заново", — написала Брежнева в своём Инстаграм*, отвечая на вопросы подписчиков.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.