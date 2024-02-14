Вера Брежнева высказалась о своих переживаниях после развода с Меладзе: оба одинаково виноваты

Вера Брежнева объяснила, как пережила расставание с Меладзе

В День святого Валентина Вера Брежнева дала советы всем, кто переживает разрыв с любимым человеком.

Фото: ВК-аккаунт Веры Брежневой

Вера Брежнева поделилась своим опытом восстановления после развода с продюсером Константином Меладзе.

Певица посоветовала переключить внимание с бывшего партнёра на себя и попытаться исполнить то, о чём всегда мечтала.

Звезда дала рекомендации и тем женщинам, которые не в силах отпустить разрушенные отношения, поэтому страдают.

"Отпустить. Признать, что оба в этом одинаково виноваты, принять. Прожить это достойно и идти дальше. Усвоить этот урок, сделать выводы, собрать себя заново", — написала Брежнева в своём Инстаграм*, отвечая на вопросы подписчиков.

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