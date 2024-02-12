Галкин* показал, как проводит часы досуга с Пугачёвой и детьми

Максим Галкин* подарил сыну Гарри конструктор в надежде обрадовать мальчика, однако всё пошло не по плану.
Галкин* опубликовал милое домашнее видео. Шоумен купил для сына огромный конструктор из множества мелких деталей, похожих на Лего.
В это время Алла Пугачёва играла с дочкой Лизой в карты. Показал юморист и свою собаку.
Гарри сначала с интересом раскладывал детали конструктора, однако потом утомился. Мальчик предпочёл играть в компьютерные игры, оставив отца одного собирать дом.
"Вот так, а я работаю", — сказал шоумен, показывая, как сын увлечён игрой на компьютере.
Ранее Максим Галкин* рассказал о своих гастролях в солнечном Азербайджане.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.