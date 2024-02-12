Галкин* показал, как проводит часы досуга с Пугачёвой и детьми

Галкин* показал уютный семейный вечер с Пугачёвой и детьми

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* подарил сыну Гарри конструктор в надежде обрадовать мальчика, однако всё пошло не по плану.

Фото: Инстаграм Галкина

Галкин* опубликовал милое домашнее видео. Шоумен купил для сына огромный конструктор из множества мелких деталей, похожих на Лего.

В это время Алла Пугачёва играла с дочкой Лизой в карты. Показал юморист и свою собаку.

Гарри сначала с интересом раскладывал детали конструктора, однако потом утомился. Мальчик предпочёл играть в компьютерные игры, оставив отца одного собирать дом.

"Вот так, а я работаю", — сказал шоумен, показывая, как сын увлечён игрой на компьютере.

Ранее Максим Галкин* рассказал о своих гастролях в солнечном Азербайджане.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом