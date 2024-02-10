Альбина Джанабаева показала селфи с Меладзе: едем разводиться

Альбина Джанабаева опубликовала снимок в компании Валерия Меладзе в машине и предложила публике отгадать, куда они направляются с мужем.
Альбина Джанабаева отреагировала на слухи о разводе с Меладзе с юмором.
Она поделилась соместным фото с супругом Валерием Меладзе и иронично коснулась набирающей популярность темы об их расставании.
Певица предложила подписчикам самим выбрать вариант, который им больше нравится.
"Давайте вместе выберем подпись к фото: а) Едем за продуктами; б) Едем разводиться; в) Едем в роддом; г) Едем в соседнее село на дискотеку", — написала Джанабаева под фото с мужем.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.