Альбина Джанабаева показала селфи с Меладзе: едем разводиться

Альбина Джанабаева поделилась фото с Меладзе после слухов о разводе

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева опубликовала снимок в компании Валерия Меладзе в машине и предложила публике отгадать, куда они направляются с мужем.

Фото: Инстаграм Джанабаевой

Альбина Джанабаева отреагировала на слухи о разводе с Меладзе с юмором.

Она поделилась соместным фото с супругом Валерием Меладзе и иронично коснулась набирающей популярность темы об их расставании.

Певица предложила подписчикам самим выбрать вариант, который им больше нравится.

"Давайте вместе выберем подпись к фото: а) Едем за продуктами; б) Едем разводиться; в) Едем в роддом; г) Едем в соседнее село на дискотеку", — написала Джанабаева под фото с мужем.