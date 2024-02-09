Стриженова рассказала, как интервью Путина Карлсону на неё подействовало

Телеведущая Екатерина Стриженова объяснила, что беседа Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном заставила её "чистить планету".
Ведущая Первого канала опубликовала видео, на котором она энергично чистит снег под песню "Маленький принц" на музыку Таривердиева.
"После просмотра интервью Такера Карлсона с нашим Президентом, испытываю нереальный прилив энергии — важно, разговаривать, слушать и слышать друг друга! Только так можно сдвинуть горы. Пошла чистить планету — есть потребность изменить мир!" — написала Стриженова в своём Инстаграм*.
Ранее Ксения Собчак рассказала, какие недостатки она увидела в интервью Такера Карлсона с Путиным.
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