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Стриженова рассказала, как интервью Путина Карлсону на неё подействовало

Стриженова рассказала, что интервью Карлсона с Путиным вызвало у неё прилив энергии

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Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова объяснила, что беседа Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном заставила её "чистить планету".

Стриженова рассказала, что интервью Карлсона с Путиным вызвало у неё прилив энергии
Фото: Инстаграм Стриженовой

Ведущая Первого канала опубликовала видео, на котором она энергично чистит снег под песню "Маленький принц" на музыку Таривердиева.

"После просмотра интервью Такера Карлсона с нашим Президентом, испытываю нереальный прилив энергии — важно, разговаривать, слушать и слышать друг друга! Только так можно сдвинуть горы. Пошла чистить планету — есть потребность изменить мир!" — написала Стриженова в своём Инстаграм*.

Ранее Ксения Собчак рассказала, какие недостатки она увидела в интервью Такера Карлсона с Путиным.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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