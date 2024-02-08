Диагноз инфаркт у 74-летнего актёра Александра Панкратова-Чёрного не подтвердился, однако у актёра сломаны рёбра.
Звезда фильма "Мы из джаза" попал в больницу с нарушением сердечного ритма и подозрением на инфаркт. По информации Telegram-канала SHOT, в медицинском учреждении диагностировали у актёра перелом пяти рёбер.
Сообщается, что во время рабочей поездки в Красноярск актёр упал на улице. Недомогание он почувствовал, когда возвращался в столицу, где ему понадобилась срочная мединцинская помощь.
КТ и рентген показал у него перелом пяти рёбер: трёх из них со смещением. У актёра затруднено дыхание из-за неполной вентиляции лёгких.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.