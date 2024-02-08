Медики диагностировали у актёра Александра Панкратова-Чёрного перелом пяти рёбер

Врачи выявили у Александра Панкратова-Чёрного перелом пяти рёбер

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Диагноз инфаркт у 74-летнего актёра Александра Панкратова-Чёрного не подтвердился, однако у актёра сломаны рёбра.

Фото: ВК-аккаунт Панкратова-Чёрного

Звезда фильма "Мы из джаза" попал в больницу с нарушением сердечного ритма и подозрением на инфаркт. По информации Telegram-канала SHOT, в медицинском учреждении диагностировали у актёра перелом пяти рёбер.

Сообщается, что во время рабочей поездки в Красноярск актёр упал на улице. Недомогание он почувствовал, когда возвращался в столицу, где ему понадобилась срочная мединцинская помощь.

КТ и рентген показал у него перелом пяти рёбер: трёх из них со смещением. У актёра затруднено дыхание из-за неполной вентиляции лёгких.