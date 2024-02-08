На "Евровидение" от Израиля поедет финалистка российского шоу "Голос. Дети"

На песенном конкурсе "Евровидение-2024" Израиль представит участница российского шоу "Голос. Дети" Эден Голан.
Вокалистка Эден Голан принимала участие в пятом сезоне "Голос.Дети" в 2018 году. Она состояла в команде певицы Пелагеи. Голан пела в российской группе COSMOS girls. Продюсером музыкального коллектива выступал Григорий Лепс.
Эден Голан родилась в Израиле. Она жила в России 13 лет. В Израиль девушка переехала в 2022 году.
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При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.