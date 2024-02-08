На "Евровидение" от Израиля поедет финалистка российского шоу "Голос. Дети"

Израиль выдвинул на конкурс "Евровидение" певицу, которую продюсировал Григорий Лепс

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На песенном конкурсе "Евровидение-2024" Израиль представит участница российского шоу "Голос. Дети" Эден Голан.

Фото: Инстаграм Голан

Вокалистка Эден Голан принимала участие в пятом сезоне "Голос.Дети" в 2018 году. Она состояла в команде певицы Пелагеи. Голан пела в российской группе COSMOS girls. Продюсером музыкального коллектива выступал Григорий Лепс.

Эден Голан родилась в Израиле. Она жила в России 13 лет. В Израиль девушка переехала в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на "Евровидение" от Украины поедет хип-хоп-исполнительница Алёна Савраненко.