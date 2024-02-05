Украину на Евровидении в этом году представит хип-хоп-певица Алёна Савраненко

На Евровидение от Украины поедет хип-хоп-исполнительница Алёна Савраненко

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украина определилась с участницей Евровидения в 2024 году.

Фото: Телеграм-канал Небожена

Украину на Евровидении будет представлять эпатажная хип-хоп исполнительница Алёна Савраненко, известная как "Alyona Alyona".

В 2021 году артистка порвала любое сотрудничество с музыкантами из России после нападок со стороны украинских националистов. Поводом для обвинений стал дуэт певицы с группой "Каста" в 2015-м году.

Исполнительница прославилась после выпуска альбома "Пушка", что в переводе с украинского означает пышка.