Украина определилась с участницей Евровидения в 2024 году.
Украину на Евровидении будет представлять эпатажная хип-хоп исполнительница Алёна Савраненко, известная как "Alyona Alyona".
В 2021 году артистка порвала любое сотрудничество с музыкантами из России после нападок со стороны украинских националистов. Поводом для обвинений стал дуэт певицы с группой "Каста" в 2015-м году.
Исполнительница прославилась после выпуска альбома "Пушка", что в переводе с украинского означает пышка.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.