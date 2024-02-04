Волочкова увлеклась фотошопом и случайно изуродовала Прохора Шаляпина

Анастасию Волочкову высмеяли за лютый фотошоп

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова перестаралась с фотошопом на общем фото с Прохором Шаляпиным в ущерб внешности шоумена.

Фото: Инстаграм Волочковой

Экс-прима "Большого театра" настолько сузилась на фото, что рядом с ней Прохор Шаляпин стал выглядеть непропорционально.

Голова у шоумена стала огромной, в то время как балерина стала просто "дюймовочкой". Эта странность не ускользнула от внимания интернет-пользователей. Подписчики Волочковой отметили, что у Прохора голова стала, как у Спанч Боба.

"Кажется Прохора надули", — шутили фолловеры под снимком балерины.

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