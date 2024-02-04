Волочкова увлеклась фотошопом и случайно изуродовала Прохора Шаляпина

Анастасия Волочкова перестаралась с фотошопом на общем фото с Прохором Шаляпиным в ущерб внешности шоумена.
Экс-прима "Большого театра" настолько сузилась на фото, что рядом с ней Прохор Шаляпин стал выглядеть непропорционально.
Голова у шоумена стала огромной, в то время как балерина стала просто "дюймовочкой". Эта странность не ускользнула от внимания интернет-пользователей. Подписчики Волочковой отметили, что у Прохора голова стала, как у Спанч Боба.
"Кажется Прохора надули", — шутили фолловеры под снимком балерины.
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