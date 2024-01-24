Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви

Анастасия Волочкова обратилась со словами благодарности к Прохору Шаляпину.

Балерина назвала Шаляпина добрым другом и желанным гостем в её доме.

"Спасибо тебе за твою защиту и поддержку всегда! За то, как ты топишь за меня в моменты несправедливых нападок на меня и подстав, не давая в обиду. Я очень люблю тебя и дорожу тобой!" — написала экс-прима Большого театра в своём Telegram-канале.