Шаляпин призвал не сравнивать домашнее видео Волочковой с "голой вечеринкой"

Певец Прохор Шаляпин призвал не устраивать травлю Анастасии Волочковой, которая снова оказалась в центре скандала.
Шаляпин обвинил всех, кто ополчился против Волочковой, в злости и нетерпимости.
"Как можно личное домашнее видео Насти и Никиты годичной давности, слитое в сеть третьим лицом (как и в случае с Дзюбой) без ведома его героев, сравнивать с публичной, хорошо срежиссированной, хорошо проплаченной вакханалией — "голой вечеринкой"?!" — написал артист в запрещённой социальной сети.
Он отметил, что в личном пространстве каждый может делать, что угодно, так как это не возбраняется законом. Певец назвал слив приватного видео вторжением в частную жизнь.
Шаляпин отметил, что балерина нуждается в поддержке и помощи.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что их с Джигурдой "столкнули лбами".
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.