Шаляпин призвал не сравнивать домашнее видео Волочковой с "голой вечеринкой"

Прохор Шаляпин заступился за Волочкову: как можно сравнивать с "голой вечеринкой"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин призвал не устраивать травлю Анастасии Волочковой, которая снова оказалась в центре скандала.

Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Шаляпин обвинил всех, кто ополчился против Волочковой, в злости и нетерпимости.

"Как можно личное домашнее видео Насти и Никиты годичной давности, слитое в сеть третьим лицом (как и в случае с Дзюбой) без ведома его героев, сравнивать с публичной, хорошо срежиссированной, хорошо проплаченной вакханалией — "голой вечеринкой"?!" — написал артист в запрещённой социальной сети.

Он отметил, что в личном пространстве каждый может делать, что угодно, так как это не возбраняется законом. Певец назвал слив приватного видео вторжением в частную жизнь.

Шаляпин отметил, что балерина нуждается в поддержке и помощи.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что их с Джигурдой "столкнули лбами".