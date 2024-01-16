Волочкова о конфликте с Джигурдой из-за интимного видео: "Нас столкнули лбами"

Волочкова простила Джигурду за публикацию приватного видео

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала интимное видео с Никитой Джигурдой "стёбом" над всеми, кто хотел их поссорить.

Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Волочкова рассказала, что покидает Мальдивы. Она объяснила, что на все провокации отвечает творчеством.

"А в ситуации с моим домашним видео с Джигурдой сделанным год назад, как стёб над теми, кто хотел нас поссорить", — написала балерина в запрещённой социальной сети.

Экс-прима Большого театра заявила, что проведёт пресс-конференцию на тему публикации приватного видео с её участием.

"Нас столкнули лбами", — объяснила звезда балета.

Ранее Анастасия Волочкова обрушилась с упрёками на Никиту Джигурду, который разместил в социальных сетях интимное видео с балериной.