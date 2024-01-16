Волочкова о конфликте с Джигурдой из-за интимного видео: "Нас столкнули лбами"

Анастасия Волочкова назвала интимное видео с Никитой Джигурдой "стёбом" над всеми, кто хотел их поссорить.
Волочкова рассказала, что покидает Мальдивы. Она объяснила, что на все провокации отвечает творчеством.
"А в ситуации с моим домашним видео с Джигурдой сделанным год назад, как стёб над теми, кто хотел нас поссорить", — написала балерина в запрещённой социальной сети.
Экс-прима Большого театра заявила, что проведёт пресс-конференцию на тему публикации приватного видео с её участием.
"Нас столкнули лбами", — объяснила звезда балета.
Ранее Анастасия Волочкова обрушилась с упрёками на Никиту Джигурду, который разместил в социальных сетях интимное видео с балериной.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.