Волочкова порвала отношения с Джигурдой из-за интимного видео

Анастасия Волочкова обрушилась с упрёками на Никиту Джигурду после того, как он опубликал смелое видео с их совместных посиделок.
Экс-прима Большого театра в негодовании от поступка Джигурды. Артист разместил в своём микроблоге приватное видео, не предназначенное для посторонних глаз.
На видео Джигурда позволил себе поцеловать балерину в интимное место.
В ответ на это балерина заявила, что разрывает отношения с артистом, который был всегда желанным гостем в её доме.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.