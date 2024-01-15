Волочкова порвала отношения с Джигурдой из-за интимного видео

Волочкова разорвала дружбу с Джигурдой из-за приватного видео

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова обрушилась с упрёками на Никиту Джигурду после того, как он опубликал смелое видео с их совместных посиделок.

Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Экс-прима Большого театра в негодовании от поступка Джигурды. Артист разместил в своём микроблоге приватное видео, не предназначенное для посторонних глаз.

На видео Джигурда позволил себе поцеловать балерину в интимное место.

В ответ на это балерина заявила, что разрывает отношения с артистом, который был всегда желанным гостем в её доме.