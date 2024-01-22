Депутат ГосДумы заявил о возможной конфискации замка Пугачевой в Грязи

Депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение о возможной конфискации Замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязи под Москвой. Федоров подчеркнул, что суд может принять решение об исполнительном производстве, что потенциально открывает путь к конфискации.
Депутат подчеркнул, что при изъятии имущества судебные исполнители в первую очередь обратят внимание на счета, считаемые "самыми ликвидными". Федоров также выразил неопределенность относительно владения Замком, отметив, что если потребуется изъять его для обеспечения процесса, и он принадлежит Максиму Галкину*, который признан иностранным агентом, то, вероятно, произойдет конфискация.
*признан Минюстом РФ иноагентом
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