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Поведение Волочковой проанализировано психологом как реакция на личные трудности

Психолог объяснила поведение Волочковой жизненным кризисом

1:15
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова стала объектом обсуждения из-за частых публикаций откровенных фотографий и видеороликов в интернете. Психолог Наталья Васильева высказала свои комментарии на этот счет, подчеркивая, что как публичный человек, бывшая солистка Большого театра, Волочкова привыкла к повышенному вниманию, но выбранные ей методы привлечения внимания считаются неудачными.

Психолог объяснила поведение Волочковой жизненным кризисом
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Волочковой

Васильева отметила, что такие видеоролики могут создавать впечатление проблем с алкоголем и кризисного периода в жизни. Эксперт предположила, что Волочковой сейчас трудно, возможно, связано с возрастом, и выразила мнение, что созданный ею образ старается продемонстрировать молодость, легкость и свободу, однако в нем видны усталость, боль, а иногда и агрессия. Васильева также отметила, что современные знаменитости часто используют откровенный скандал для поддержания внимания, так как это эффективный способ в современном обществе.

В заключение психолог подчеркнула, что изменение ценностей в обществе, признание таланта, искусства и социально значимых проектов может перенаправить внимание публики, заставляя публичных личностей создавать проекты, действительно интересные для общества.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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