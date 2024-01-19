Анисина опубликовала видеоролик с Никитой Джигурдой

Марина Анисина выложила домашнее видео с Никитой Джигурдой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая фигуристка Марина Анисина опубликовала в социальных сетях старый видеоролик, где она танцует с мужем Никитой Джигурдой.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Джигурды

В отличие от скандального видео с участием Волочковой, на этом ролике Джигурда нежно обнимает свою жену в ходе медленного танца. Олимпийская чемпионка 2002 года вновь пытается показать своего супруга в положительном свете, как сообщает издание VOICE. В своем посте на странице в социальной сети 48-летняя мать двоих детей рассказала подписчикам, что в ее отношениях с Джигурдой преобладает гармония, поэтому развод не рассматривается.

Марина поделилась мыслью о том, что между любящими мужем и женой существует особая история, которую никто другой не может по-настоящему понять или оценить. Она отметила, что их любовь и доверие только укрепляются со временем. В комментариях пользователи высказались по-разному. Некоторые считают, что Анисина поддерживает "цирк", устроенный ее мужем в последнее время. Другие, напротив, выразили свою поддержку и добрые слова в адрес фигуристки.

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