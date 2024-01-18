В Ростове-на-Дону сорвался концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

Выступление фронтмена группы "Несчастный случай" Алексеея Кортнева было отменено из-за жалобы активиста Виталия Бородина.
В Ростове-на-Дону сорвалось проведение концерта Алексея Кортнева. Артист объяснил, что концерт состоится позже.
"Мне об этом известно. Что стало причиной, понятия не имею… Это перенос. Конечно, мы просто перенесём", — цитирует слова Кортнева издание "Подъём".
Бородин рассказал, что объяснил "хозяину ресторана", что нельзя допускать выступление артиста.
Ранее сообщалось, что концерт группы "Несчасный случай" отменили в Самаре.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.