В Ростове-на-Дону сорвался концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

В Ростове-на-Дону отменили концерт солиста группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление фронтмена группы "Несчастный случай" Алексеея Кортнева было отменено из-за жалобы активиста Виталия Бородина.

Фото: ВК-аккаунт Кортнева

В Ростове-на-Дону сорвалось проведение концерта Алексея Кортнева. Артист объяснил, что концерт состоится позже.

"Мне об этом известно. Что стало причиной, понятия не имею… Это перенос. Конечно, мы просто перенесём", — цитирует слова Кортнева издание "Подъём".

Бородин рассказал, что объяснил "хозяину ресторана", что нельзя допускать выступление артиста.

Ранее сообщалось, что концерт группы "Несчасный случай" отменили в Самаре.