Стало известно имя нового ведущего "Модного приговора"

Новым ведущим программы "Модный приговор" станет стилист Александр Рогов.
Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст рассказал корреспонденту ТАСС, что такое решение было принято самими зрителями, среди которых проводилось голосование. Именно Александр Рогов стал безоговорочным лидером этого голосования, отметил Эрнст.
Возможных претендентов на роль Судьи и Защитника зрители имели возможность оценить вживую. Все претенденты попробовали себя в этих ролях, пытаясь понравиться зрителям, а последние после этого уже отдавали свои голоса за полюбившихся кандидатов.
Бывший ведущий "Модного приговора" историк моды Александр Васильев одобрил кандидатуру Александра Рогова на роль Судьи, отметив, что стилист обладает всеми необходимыми для такой работы качествами.
За кандидатуру Рогова свои голоса отдали 45% телезрителей. С большим отрывом от него шёл актёр Игорь Верник, набравший 18%, на третьем оказался стилист Даниил Грачев, которому свои голоса отдали 16% зрителей.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.