Стало известно имя нового ведущего "Модного приговора"

"Модный приговор" вместо Васильева будет вести стилист Александр Рогов

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новым ведущим программы "Модный приговор" станет стилист Александр Рогов.

Фото: Официальная страница "Модного приговора" ВКонтакте

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст рассказал корреспонденту ТАСС, что такое решение было принято самими зрителями, среди которых проводилось голосование. Именно Александр Рогов стал безоговорочным лидером этого голосования, отметил Эрнст.

Возможных претендентов на роль Судьи и Защитника зрители имели возможность оценить вживую. Все претенденты попробовали себя в этих ролях, пытаясь понравиться зрителям, а последние после этого уже отдавали свои голоса за полюбившихся кандидатов.

Бывший ведущий "Модного приговора" историк моды Александр Васильев одобрил кандидатуру Александра Рогова на роль Судьи, отметив, что стилист обладает всеми необходимыми для такой работы качествами.

За кандидатуру Рогова свои голоса отдали 45% телезрителей. С большим отрывом от него шёл актёр Игорь Верник, набравший 18%, на третьем оказался стилист Даниил Грачев, которому свои голоса отдали 16% зрителей.