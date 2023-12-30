Васильев объяснил, почему не вернулся в "Модный приговор"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Первый канал сообщил о возобновлении шоу "Модный приговор" без привычных ведущих, Александра Васильева и Надежды Бабкиной. Бабкина присоединилась к проекту на НТВ, в то время как Васильев утверждает, что отказался от предложения вернуться из-за состояния здоровья и возраста.

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Роль Судьи в шоу будет выбирать аудитория. Претенденты на эту роль включают Игоря Верника, Александра Рогова, Александра Анатольевича, Даниила Грачева и Константина Михайлова. Каждый из них получит возможность демонстрации своих способностей, после чего зрители определят, кто лучше всего подходит для этой роли. То же самое произойдет с Защитником, где пробуют себя Татьяна Геворкян, Арина Холина, Антон Лаврентьев и Миа Бойка. В роли Обвинителя снова появится Эвелина Хромченко, тщательно следящая за судьбой передачи.