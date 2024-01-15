Проскурякова опровергла распространенные слухи о том, что у неё и Игоря Николаева происходит развод

Жена композитора и исполнителя Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, высказалась относительно распространенных слухов о предполагаемом разводе. Интерес к ее комментарию в Instagram* привлекло издание "Аргументы и факты". Проскурякова опубликовала видеоролик на своей странице, на котором семья встречает Новый год в загородном доме в кругу друзей.
Подписчики обратили внимание, что в гостиной над фортепиано отсутствует семейный портрет пары, а его место заняла другая картина. По словам Проскуряковой, семейный портрет всегда находился в их московской квартире, а не в загородном доме.
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