Проскурякова опровергла распространенные слухи о том, что у неё и Игоря Николаева происходит развод

Супруга Игоря Николаева ответила на слухи о разводе с композитором

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена композитора и исполнителя Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, высказалась относительно распространенных слухов о предполагаемом разводе. Интерес к ее комментарию в Instagram* привлекло издание "Аргументы и факты". Проскурякова опубликовала видеоролик на своей странице, на котором семья встречает Новый год в загородном доме в кругу друзей.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Подписчики обратили внимание, что в гостиной над фортепиано отсутствует семейный портрет пары, а его место заняла другая картина. По словам Проскуряковой, семейный портрет всегда находился в их московской квартире, а не в загородном доме.

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