Фронтмен музыкальной группы "Щенки" выступил перед публикой в одном носке, который у него слетел во время выступления.
Солист группы "Щенки" вышел на сцену в одном носке, который не удержался на интимном месте и слетел. Музыканта это не смутило. Он продолжил выступление, размахвая носком над головой.
Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Солист "Щенков" повторил "костюм" рэпера Vacio с "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.
Поведением музыканта уже заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Виталий Милонов. Артиста ждёт проверка.
Ранее сообщалось, что участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали.
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