Солист группы "Щенки" вышел на сцену в одном носке по примеру рэпера Vacio

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фронтмен музыкальной группы "Щенки" выступил перед публикой в одном носке, который у него слетел во время выступления.

Фото: ВК-аккаунт группы Щенки

Солист группы "Щенки" вышел на сцену в одном носке, который не удержался на интимном месте и слетел. Музыканта это не смутило. Он продолжил выступление, размахвая носком над головой.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Солист "Щенков" повторил "костюм" рэпера Vacio с "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Поведением музыканта уже заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Виталий Милонов. Артиста ждёт проверка.

Ранее сообщалось, что участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали.