Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участники скандального события, организованного Настей Ивлеевой, продолжают нести последствия своего провокационного поведения. Рэпер Vacio появился на вечеринке в одной носке, прикрывающей интимные места, и был подвергнут воздействию правоохранительных органов.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Vacio (Николай Васильев) стал объектом обсуждений в обществе, но не из-за своего творчества. Сразу после провокационного мероприятия исполнителя задержали и доставили в полицейский участок.

Позднее рэпер сообщил в своем личном Telegram-канале, что его отправили в тюрьму на 15 суток. Однако, вместо освобождения после истечения этого срока, артист снова оказался под арестом. Ему предъявлено новое обвинение в мелком хулиганстве, и его задержали сразу после выхода из спецприемника. Полиция начала новое дело в отношении нарушителя общественного порядка.

На этот раз Vacio арестован на 10 суток по статье "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти". Это второй случай ареста для музыканта, начиная с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Артист попытался оправдать свой провокационный наряд, назвав его попыткой развлечь гостей мероприятия.

Лефортовский районный суд принял решение о заключении рэпера под стражу на 15 суток, не принимая во внимание его комментарии. Общественность обсуждает не только арест рэпера, но и таинственное исчезновение самой Ивлеевой. Блогерка на некоторое время замолчала и не появлялась перед публикой, что вызвало подозрения о возможной бегстве организатора провокационного мероприятия за границу.