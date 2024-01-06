Продюсер Лавров: Пугачёва пригласила бы на "Рождественские встречи" иноагентов

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва, если бы организовывала свои "Рождественские встречи" в Израиле, могла бы пригласить иностранных агентов, утверждает продюсер Сергей Лавров в беседе с News.ru.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

По мнению Лаврова, среди посетителей такого мероприятия могли бы оказаться Андрей Макаревич*, группа "Би-2", Анатолий Белый**, Алишер Моргенштерн***, Михаил Шац****, Семен Слепаков*****.

"Светлана Лобода прибежала бы, Земфира****** прилетела бы из Франции, которая ранее критиковала Пугачеву, а потом обнималась с ней в Израиле, признавая ее гениальной женщиной. Ведущей мероприятия Лавров представляет Ренату Литвинову, а Дмитрий Назаров присутствовал бы там", — отмечает Лавров.

"Рождественские встречи" Пугачевой впервые прошли в 1988 году и продолжались до 2012 года. Согласно словам Салтыкова, самой Пугачевой всегда присутствовала на репетициях и съемках концерта, сама выбирая песни для исполнения артистами и не встречая возражений.

* признан иностранным агентом на территории РФ.

** признан иностранным агентом на территории РФ.

*** признан иностранным агентом на территории РФ.

**** признан иностранным агентом на территории РФ.

***** признан иностранным агентом на территории РФ.

****** признан иностранным агентом на территории РФ.