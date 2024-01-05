Телеведущая Тодоренко улетела из России в ОАЭ

Популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко объявила о своем отъезде из России в ОАЭ, и она поделилась этой новостью в своем Instagram*-аккаунте. В сообщении она отметила, что отправляется в Дубай, где позднее в Telegram-канале уточнила, что собирается работать.
В Дубае Тодоренко станет ведущей на "Жара Fest".
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