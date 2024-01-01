Рэпер Апачев спел песню "Пливе кача" на украинском языке в эфире Первого канала

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Украинский рэп-исполнитель Аким Апачев выступил в прямом эфире программы "Новогодняя ночь" на Первом канале, исполнив песню на родном языке.

Фото: Telegram-канал "Аким Апачев 🏹"

Артист совместно с певицей Дарьей Фрей представил зрителям композицию под названием "Пливе кача", что переводится "Плывет утка", сообщает "Газета.Ru".

"Мой город Марии по привычке встречает георгиевскую ленту", — гласит одна из строчек песни.

В своей песни лирический персонаж выражает неодобрение действий украинских военных.

Ранее сообщалось, что фильм "Иван Васильевич меняет все" высмеял Киркорова и "голую" вечеринку Ивлеевой, а Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом.