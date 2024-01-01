Украинский рэп-исполнитель Аким Апачев выступил в прямом эфире программы "Новогодняя ночь" на Первом канале, исполнив песню на родном языке.
Артист совместно с певицей Дарьей Фрей представил зрителям композицию под названием "Пливе кача", что переводится "Плывет утка", сообщает "Газета.Ru".
"Мой город Марии по привычке встречает георгиевскую ленту", — гласит одна из строчек песни.
В своей песни лирический персонаж выражает неодобрение действий украинских военных.
Ранее сообщалось, что фильм "Иван Васильевич меняет все" высмеял Киркорова и "голую" вечеринку Ивлеевой, а Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.