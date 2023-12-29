Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста. Такое мнение выразил учёный-правовед, заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьёв.
Свою точку зрения эксперт объясняет тем, что основанием для этого служит поведение артиста как на сцене, так и в повседневной жизни.
"Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ*, с учётом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почётного звания "Народный артист России", — заметил он.
При этом Соловьёв подчеркнул, что такое звание присваивается артистам не за то, что они хорошо поют, а за его творчество и личность в целом.
Прежде о том, чтобы лишить Киркорова звания, высказались в Минкультуры. Поводом для этого служит участие певца в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с обнажённым дресс-кодом в клубе "Мутабор".
*Запрещённая в России экстремистская организация
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