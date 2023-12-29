Актёр Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана", ударом ноги свалил интервьюера Богдана Лисевского.
В социальный сетях появился анонс интервью, которое в необычной манере ведёт звезда КВН Богдан Лисевский.
"Так получается, Маратик, ты чушпан", — сказал интервьюер и получил ногой в грудь от артиста так, что даже свалился со стула.
Авторы проекта призвали не смотреть незадавшееся интервью.
"В сеть слили концовку 8-го интервью "Плюшек" в 2023 году. Не смотрите, мы переснимаем!" — гласит пояснение под видео.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали актёра, сыгравшего в сериале "Слово пацана", по подозрению в убийстве.
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