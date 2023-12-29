Актёр из сериала "Слово пацана" с ноги ударил интервьюера после слова "чушпан"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана", ударом ноги свалил интервьюера Богдана Лисевского.

Фото: Инстаграм актёра Рузиля Минекаева

В социальный сетях появился анонс интервью, которое в необычной манере ведёт звезда КВН Богдан Лисевский.

"Так получается, Маратик, ты чушпан", — сказал интервьюер и получил ногой в грудь от артиста так, что даже свалился со стула.

Авторы проекта призвали не смотреть незадавшееся интервью.

"В сеть слили концовку 8-го интервью "Плюшек" в 2023 году. Не смотрите, мы переснимаем!" — гласит пояснение под видео.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали актёра, сыгравшего в сериале "Слово пацана", по подозрению в убийстве.