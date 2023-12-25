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Суд в Москве арестовал актёра, сыгравшего в сериале "Слово пацана", по подозрению в убийстве

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Шоу-бизнес

Актёра, сыгравшего в эпизодической роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Сергея Базанова подозревают в убийстве болеее чем десятилетней давности.

Суд в Москве арестовал актёра, сыгравшего в сериале "Слово пацана", по подозрению в убийстве
Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Суд в Москве арестовал актёра, появившегося в эпизоде нашумевшего сериала о молодёжных криминальных группировках Татарстана конца 80-х годов. Сергея Базанова подозревают в убийстве, совершённом в 2011 году.

Сообщение пресс-службы московских судов гласит, что Базанов совершил разбойное нападение и убийство с корыстными мотивами.

Агентство "Москва" сообщает, что, возможно, Базанова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева.

Арестованный мужчина — актёр, сыгравший участника криминальной банды по имени Демид в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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