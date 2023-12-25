Актёра, сыгравшего в эпизодической роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Сергея Базанова подозревают в убийстве болеее чем десятилетней давности.
Суд в Москве арестовал актёра, появившегося в эпизоде нашумевшего сериала о молодёжных криминальных группировках Татарстана конца 80-х годов. Сергея Базанова подозревают в убийстве, совершённом в 2011 году.
Сообщение пресс-службы московских судов гласит, что Базанов совершил разбойное нападение и убийство с корыстными мотивами.
Агентство "Москва" сообщает, что, возможно, Базанова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева.
Арестованный мужчина — актёр, сыгравший участника криминальной банды по имени Демид в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.