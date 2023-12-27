В Москве певица Цыганова упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце

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После участия в спектакле-сказке для детей из новых регионов у Кремлевского дворца, певица Вика Цыганова потеряла сознание и упала в обморок, сообщает Telegram-канал Mash. Артистку пригласили поздравить детей из ДНР после представления, однако, когда артисты завершили выступление и ушли с поклона, охрана объявила окончание мероприятия и начала провожать посетителей. После этого Цыганова почувствовала дискомфорт из-за высокого давления. Очевидцы помогли ей устоять на ногах, предотвратив падение.

Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

В предыдущих заявлениях артистка отметила, что не собирается смотреть традиционную программу "Новогодний голубой огонек", выражая недовольство ее содержанием за последние 20 лет и участием в ней артистов, не вызывающих искреннего восхищения.