В Москве певица Цыганова упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце

После участия в спектакле-сказке для детей из новых регионов у Кремлевского дворца, певица Вика Цыганова потеряла сознание и упала в обморок, сообщает Telegram-канал Mash. Артистку пригласили поздравить детей из ДНР после представления, однако, когда артисты завершили выступление и ушли с поклона, охрана объявила окончание мероприятия и начала провожать посетителей. После этого Цыганова почувствовала дискомфорт из-за высокого давления. Очевидцы помогли ей устоять на ногах, предотвратив падение.
В предыдущих заявлениях артистка отметила, что не собирается смотреть традиционную программу "Новогодний голубой огонек", выражая недовольство ее содержанием за последние 20 лет и участием в ней артистов, не вызывающих искреннего восхищения.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.