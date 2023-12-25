Мария Погребняк нашла счастье в новых отношениях после развода

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк раскрыла детали своих отношений с бизнесменом Игорем Головинским, подчеркнув, что она счастлива в новом романе и не испытывает изменений со стороны партнера. Звезда также рассказала, что собирается встретить Новый год с детьми, а затем отправиться в путешествие с Головинским на Мальдивы.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Марии Погребняк

В сентябре этого года Мария Погребняк официально развелась с футболистом Павлом Погребняком после 9 лет брака.