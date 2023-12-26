Волочкова сняла новогоднее поздравление с двойником Путина: хочу союз с настоящим мужчиной

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео в компании нейросетевого Владимира Путина.

Фото: Инстаграм Волочковой

Балерина разместила в запрещённой социальной сети кадры у новогодней ёлочки.

Волочкова подняла бокал шампанского о озвучила своё желание.

"В Новом году я хочу создать союз с настоящим достойным мужчиной", — сказала экс-прима Большого театра.

В ответ на её просьбу из воздуха появился нейросетевой двойник Путина, который изобразил на лице растерянность и недоумение.

"Я поняла, в новом году надо формулировать свои желания чётче, — оправдалась Волочкова, после чего чокнулась бокалами с копией президента РФ.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что пока она искала оленей для своей свадьбы, от неё уехал жених.