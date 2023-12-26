Анастасия Волочкова опубликовала видео в компании нейросетевого Владимира Путина.
Балерина разместила в запрещённой социальной сети кадры у новогодней ёлочки.
Волочкова подняла бокал шампанского о озвучила своё желание.
"В Новом году я хочу создать союз с настоящим достойным мужчиной", — сказала экс-прима Большого театра.
В ответ на её просьбу из воздуха появился нейросетевой двойник Путина, который изобразил на лице растерянность и недоумение.
"Я поняла, в новом году надо формулировать свои желания чётче, — оправдалась Волочкова, после чего чокнулась бокалами с копией президента РФ.
Ранее Анастасия Волочкова призналась, что пока она искала оленей для своей свадьбы, от неё уехал жених.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.