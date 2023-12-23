Волочкова нашла оленей для своей свадьбы: "Олени здесь, а жених уехал"

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Анастасия Волочкова отыскала северных оленей для проведения свадебного торжетсва, но пока она искала животных, жених от неё уехал.

Фото: Инстаграм Волочковой

Балерина записала видео, на котором держит за упряжки двух оленей. Звезда одета в ярко-красное платье и белые меха.

"Год назад я искала оленей для своей свадьбы, которая должна была быть в Лапландии. Сани были найдены, оленей не было, искала вся страна, нашли даже какой-то питомник, но оленей нашла Леночка Голицина, и вот они здесь", — сказала знаменитость.

Так как поиски затянулись, у Волочковой произошли изменения в личной жизни.

"Олени здесь, а жених уехал. Это как мой трек — слёзы моих бывших. Придётся менять вид транспорта", — сказала экс-прима Большого театра в своём обращении.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что в 2024 году выйдет замуж.