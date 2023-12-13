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Волочкова рассказала, что в 2024 году выйдет замуж: союз с самым лучшим человеком

0:35
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заявила, что в 2024 году станет замужней женщиной.

Волочкова рассказала, что в 2024 году выйдет замуж: союз с самым лучшим человеком
Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Балерина собралась замуж после того, её подруга Елена Галицина преподнесла ей символичный подарок — свадебный букет, клубнику и красную икру.

"Следующий год дракона мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на земле состоится. Я выйду замуж", — сказала бывшая прима Большого театра. 

Ранее Анастасия Волочкова расказала о том, как провела выходные в компании дочери Ариадны.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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