Волочкова рассказала, что в 2024 году выйдет замуж: союз с самым лучшим человеком

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заявила, что в 2024 году станет замужней женщиной.

Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Балерина собралась замуж после того, её подруга Елена Галицина преподнесла ей символичный подарок — свадебный букет, клубнику и красную икру.

"Следующий год дракона мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на земле состоится. Я выйду замуж", — сказала бывшая прима Большого театра.

Ранее Анастасия Волочкова расказала о том, как провела выходные в компании дочери Ариадны.