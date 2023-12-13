Анастасия Волочкова заявила, что в 2024 году станет замужней женщиной.
Балерина собралась замуж после того, её подруга Елена Галицина преподнесла ей символичный подарок — свадебный букет, клубнику и красную икру.
"Следующий год дракона мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на земле состоится. Я выйду замуж", — сказала бывшая прима Большого театра.
Ранее Анастасия Волочкова расказала о том, как провела выходные в компании дочери Ариадны.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.