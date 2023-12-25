Мария Шукшина поделилась стихом, в котором высмеивается "голая вечеринка" блогера Насти Ивлеевой.
Заслуженная артистка России опубликовала в своём Telegram-канале стих Сергея Трубникова, в котором содержится критика звёзд отечественного шоу-бизнеса, пришедших в откровенных нарядах на праздник.
"Богема вдруг решила всех нас потрясти,
И стала телесами голыми трясти.
Пускай натуры …… бомонд и не скрывал,
Такого заголения никто не ожидал", — гласит текст стиха.
Мораль стиха в том, что знаменитости за свой поступок получили "не славу, а позор". Автор советует участникам "голой вечеринки" Ивлеевой распроститься с экраном навсегда.
"Пускай другой воюет, "мутаборы" веселятся,
Одним в окопах гибнуть, другим — разврат и пьянство", — выразил своё возмущение поэт.
Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что вечеринка Насти Ивлеевой может спровоцировать революцию в России.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.