Шукшина опубликовала стих о "голой вечеринке" Ивлеевой: "Такого заголения никто не ожидал"

Мария Шукшина поделилась стихом, в котором высмеивается "голая вечеринка" блогера Насти Ивлеевой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Заслуженная артистка России опубликовала в своём Telegram-канале стих Сергея Трубникова, в котором содержится критика звёзд отечественного шоу-бизнеса, пришедших в откровенных нарядах на праздник.

"Богема вдруг решила всех нас потрясти,

И стала телесами голыми трясти.

Пускай натуры …… бомонд и не скрывал,

Такого заголения никто не ожидал", — гласит текст стиха.

Мораль стиха в том, что знаменитости за свой поступок получили "не славу, а позор". Автор советует участникам "голой вечеринки" Ивлеевой распроститься с экраном навсегда.

"Пускай другой воюет, "мутаборы" веселятся,

Одним в окопах гибнуть, другим — разврат и пьянство", — выразил своё возмущение поэт.

Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что вечеринка Насти Ивлеевой может спровоцировать революцию в России.